Gradignan fête Noël : marché des créateurs 15 – 23 décembre Place Bernard Roumégoux Du 15 au 23 décembre, le marché de Noël des Créateurs s'installe à Gradignan, place Bernard Roumégoux.

Une vingtaine de créateurs vous proposent leurs réalisations. Jeux et luminaires en bois, textile enfants, savons, bijoux, céramique, résine, accessoires zéro déchets, produits naturels, peintures…

Venez à la rencontre des mains qui créent, façonnent, et faites plaisir pour les fêtes avec des pièces originales ou uniques : Myserie Bordeaux (résine),

La Fée Maison (Couture),

Domaine de Taulet (savons),

Wood Woops (Lampes, pièces en bois),

Anouch K. (peinture acrylique),

l’Atelier Magalu (Couture),

A’Me Créations (bijoux en pierre),

Tout doux c’est nous (laine),

Pohème & Moti (bijoux),

Belle de Lune (bijoux),

le Nallio (peinture),

Mes mains en liberté (poterie, peinture),

Somoku (jeux),

Racines (ébéniste, bijoux bois),

Les Ateliers de l’Îlot (peinture),

Thimo Bag (couture),

la Petite Parisienne (résine),

Abricadabrac (couture, retouche),

LFDM (bijoux). Infos pratiques Vendredi 15 décembre de 15h à 19h (ouverture du marché)

Infos pratiques Vendredi 15 décembre de 15h à 19h (ouverture du marché) Samedi 23 décembre inclus de 10h à 19h Et aussi tout un programme pour les fêtes à Gradignan ! Illuminations, odeurs de marrons chauds et animations font leur retour dans les rues de Gradignan. De nombreuses animations et surprises sont organisées. Le chalet du Père Noël proposera des plaisirs sucrés, des jeux et une tombola pour les plus jeunes. Un lieu de rassemblement, d'échanges et de rires ! Ouverture tous les jours du 15 au 23 décembre.

Des animations, contes, ateliers créatifs et même rollerparty rythmeront la vie de la place Bernard Roumégoux durant toute la période. Des ateliers maquillage transformeront les enfants en personnages de dessin animé ou en super-héros le dimanche 17.

La calèche du Père Noël mènera petits et grands à travers le centre-ville. Un moment mémorable pour les bambins. Départ les week-ends et mercredi.

Durant ce temps hors vacances scolaires, un « afterwork » est proposé le vendredi 15 décembre avec un bar éphémère tenu par le Just One Beer, en compagnie de l'orchestre les Fanfoireux.

Balade des lanternes : rendez-vous le samedi 16 décembre (18h : distribution et 18h30 : départ) ! Cette journée permettra à tous de profiter de nombreuses animations. Le chalet de Noël sera l'endroit parfait pour se réchauffer grâce à la distribution de marrons chauds et de boissons chaudes (16h/18h) avant le départ de la balade féerique des lanternes vers le château de l'Ermitage. Le Père Noël fera également des apparitions pour immortaliser un instant de magie avec les enfants ! Retrouvez toutes les infos sur le site de la Ville de Gradignan : gradignan.fr Place Bernard Roumégoux place Bernard Roumégoux 33170 Gradignan

2023-12-15T15:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:00:00+01:00

