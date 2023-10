Rencontre Auteur à la Manufacture Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Rencontre Auteur à la Manufacture Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue, 14 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue,Aveyron Rencontre avec Antoine Guilloppé, auteur et illustrateur jeunesse..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . EUR.

Place Bernard Lhez

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Meet Antoine Guilloppé, children’s author and illustrator. Conozca a Antoine Guilloppé, autor e ilustrador infantil. Treffen mit Antoine Guilloppé, Jugendbuchautor und Illustrator. Mise à jour le 2023-09-21 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Lieu Place Bernard Lhez Adresse Place Bernard Lhez Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue latitude longitude 44.35048097455715;2.0390378902435113

Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/