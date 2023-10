Exposition : « A table ! La santé au menu » Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue, 7 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Bien manger, ce n’est pourtant pas si compliqué : il suffit de privilégier certains aliments et d’en limiter d’autres….

2023-11-07 fin : 2023-11-18 . EUR.

Place Bernard Lhez

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Eating well isn’t that complicated: you just have to choose certain foods and limit others…

Pero comer bien no es tan complicado: basta con elegir ciertos alimentos y limitar otros…

Gut zu essen ist jedoch gar nicht so kompliziert: Es genügt, bestimmte Lebensmittel zu bevorzugen und andere einzuschränken…

