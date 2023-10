Concert Kurdan Project à la Manufacture Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue, 26 octobre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Un trio qui revisite le répertoire turc, kurde et grec !.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

Place Bernard Lhez

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



A trio that revisits the Turkish, Kurdish and Greek repertoire!

Un trío que repasa el repertorio turco, kurdo y griego

Ein Trio, das das türkische, kurdische und griechische Repertoire neu interpretiert!

Mise à jour le 2023-09-21 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME