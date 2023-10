Rencontre Editrice à la Manufacture Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue, 14 octobre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Rencontre avec Claire Delbard, éditrice de l’Atelier des Noyers, édition indépendante de poésie..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Place Bernard Lhez

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Interview with Claire Delbard, publisher of Atelier des Noyers, an independent poetry publisher.

Conozca a Claire Delbard, editora de Atelier des Noyers, una editorial independiente de poesía.

Treffen mit Claire Delbard, Herausgeberin von L’Atelier des Noyers, einem unabhängigen Verlag für Poesie.

