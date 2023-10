Tandado à la Manufacture Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue, 11 octobre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Une fois par mois, nous mettons en place un événement spécifiquement adressé aux adolescents et adolescentes afin d’échanger sur diverses thématiques..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . EUR.

Place Bernard Lhez

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Once a month, we organize an event specifically for teenagers to discuss a range of themes.

Una vez al mes organizamos un acto específico para adolescentes en el que se debaten diversos temas.

Einmal im Monat organisieren wir eine Veranstaltung, die sich speziell an Teenager und Teenagerinnen richtet, um sich über verschiedene Themen auszutauschen.

