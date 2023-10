Eveil musical à la Manufacture Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue, 27 septembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Mademoiselle Linotte vous invite à partager un temps musical avec votre tout.e petit.e. Hors du quotidien et en musique, on se découvre autrement !.

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . EUR.

Place Bernard Lhez

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Mademoiselle Linotte invites you to share a musical moment with your little one. Out of the daily routine and to music, we discover each other in a different way!

Mademoiselle Linotte le invita a compartir un momento musical con su pequeño. Lejos de la rutina diaria y al son de la música, ¡podrá descubrirse a sí mismo de una forma totalmente nueva!

Mademoiselle Linotte lädt Sie ein, eine musikalische Zeit mit Ihrem Kleinkind zu teilen. Außerhalb des Alltags und mit Musik entdeckt man sich auf andere Weise!

Mise à jour le 2023-09-20 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME