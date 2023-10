Café Musique à la Manufacture Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue, 23 septembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Venez échanger et partager vos coups de coeur musicaux autour d’un café. Un rendez-vous informel ouvert à toustes..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Place Bernard Lhez

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Come and share your musical favorites over a cup of coffee. An informal get-together open to all.

Venga a compartir sus favoritos musicales tomando un café. Un encuentro informal abierto a todos.

Tauschen Sie sich bei einer Tasse Kaffee über Ihre musikalischen Favoriten aus. Ein informelles Treffen, das für alle offen ist.

