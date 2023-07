Exposition à la Manufacture : Illustrations du livre « Petite Pousse » Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue, 8 août 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

La Manufacture vous présente une exposition des illustrations originales de ce livre..

2023-08-08 fin : 2023-09-01 . EUR.

Place Bernard Lhez

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



La Manufacture presents an exhibition of the book’s original illustrations.

La Manufacture presenta una exposición de las ilustraciones originales de este libro.

La Manufacture präsentiert Ihnen eine Ausstellung der Originalillustrationen dieses Buches.

Mise à jour le 2023-07-06 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME