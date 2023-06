Festival cubain Bayamo : apéro Salsa avec le trio Caña Santa Place Benoît Frachon La Seyne-sur-Mer, 18 juillet 2023, La Seyne-sur-Mer.

La Seyne-sur-Mer,Var

Mettez-vous dans l’ambiance cubaine chaque soir pour un « Apéro Salsa » avec les musiciens de Bayamo : Osvaldo Valdes Zambrano, piano, voix, Jorge

Luis Jimenez Perez, saxophone, percussions mineures, chœurs et Rafael Genisio Riopedre, percussions et chœurs..

2023-07-18 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-18 20:00:00. .

Place Benoît Frachon

La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Get into the Cuban mood every evening for an « Apéro Salsa » with Bayamo’s musicians: Osvaldo Valdes Zambrano, piano, vocals, Jorge

Luis Jimenez Perez, saxophone, minor percussion, backing vocals and Rafael Genisio Riopedre, percussion and backing vocals.

Todas las noches, sumérgete en el ambiente cubano para disfrutar de un « Apéro Salsa » con los músicos de Bayamo: Osvaldo Valdés Zambrano, piano y voz, Jorge Luis Jiménez Pérez, saxofón, percusión menor y coros, y Rafael Genisio Riopedre, percusión y coros

Luis Jiménez Pérez, saxofón, percusión menor, coros y Rafael Genisio Riopedre, percusión y coros.

Versetzen Sie sich jeden Abend in kubanische Stimmung bei einem « Apéro Salsa » mit den Musikern von Bayamo: Osvaldo Valdes Zambrano, Klavier, Gesang, Jorge

Luis Jimenez Perez, Saxophon, Moll-Percussion, Gesang und Rafael Genisio Riopedre, Percussion und Gesang.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Provence Méditerranée