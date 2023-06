Quartier d’été Place Bendern La Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud Catégories d’Évènement: La Celle-Saint-Cloud

Yvelines Quartier d’été Place Bendern La Celle-Saint-Cloud, 12 juillet 2023, La Celle-Saint-Cloud. Quartier d’été Mercredi 12 juillet, 14h00 Place Bendern Le mercredi 12 juillet de 14h à 22h, profitez du « Quartier d’été » à Beauregard avec un programme vitaminé et estival :

De 14h à 19h : Stands associatifs

Spectacle de contes

Double dutch

Tournoi de basket

Initiation au foot freestyle

Hoverboard kart

Maquillages

Structures gonflables A partir de 19h : Concert de reggae de BIG RED (+ première partie)

Banquet proposé par les commercants Entrée libre et gratuite.

Rende-vous à la Place Bendern et au Terrain de Beauffremont. Place Bendern Pl. du Comté de Bendern 78170 La Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T22:00:00+02:00

