Quartier d’été Place Bendern La Celle-Saint-Cloud Catégories d’Évènement: La Celle-Saint-Cloud

Yvelines Quartier d’été Place Bendern La Celle-Saint-Cloud, 12 juillet 2023, La Celle-Saint-Cloud. Quartier d’été Mercredi 12 juillet, 14h00 Place Bendern Quartier d’été à Beauregard

Mercredi 12 juillet de 14h à 22h30 Animations de 14h à 19h : stands associatifs, spectacle de conte, double dutch, initiation foot fresstyle, hoverboard kart, maquillages, jeux, structure gonflable… Soirée : concert ragga/reggae de BIG RED (Raggasonic) et en première partie un DJ, des beatboxer et des rappeurs à partir de 18h et un grand banquet proposé par les commercants jusqu’à 22h30 Entrée libre et gratuite

Place Bendern et Terrain de Bauffremont Place Bendern Pl. du Comté de Bendern 78170 La Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T22:30:00+02:00

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T22:30:00+02:00 La Celle Saint-Cloud été Détails Catégories d’Évènement: La Celle-Saint-Cloud, Yvelines Autres Lieu Place Bendern Adresse Pl. du Comté de Bendern 78170 La Celle-Saint-Cloud Ville La Celle-Saint-Cloud Departement Yvelines Lieu Ville Place Bendern La Celle-Saint-Cloud

Place Bendern La Celle-Saint-Cloud Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la celle-saint-cloud/