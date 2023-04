Danse avec Karim Naar Place Bellevue, 30 avril 2023, Biarritz .

Dans le cadre de l’exposition « J’ai pour moi les Vents, les astres et la mer » : La danse de Karim Naar trouve son essence dans son rapport à l’espace, aux éléments naturels et aux paysages qui l’inspirent inlassablement. Son vocabulaire de gestes met en relief le corps primaire, délicat et néanmoins pleinement habité, qui se révèle dans un enchaînement d’expressions dansées qui semblent plus instinctives que chorégraphiées. Karim Naar cherche à épurer sa danse, pour retrouver l’essentiel du mouvement. Des fulgurances puissantes et incarnées qui s’expriment dans des espaces

fantasmés, désertiques, édéniques. Hors du temps.

Inscription préalable: contact.karimnaar@gmail.com – 8€/personne – 25 personnes max

Lieu : Espace Blanc – Le Bellevue Biarritz

Visuel Pierre Jeanneau

Place Bellevue Le Bellevue Biarritz

