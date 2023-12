Marché de Noël à Fécamp Place Bellet Fécamp, 15 décembre 2023, Fécamp.

Fécamp Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-15

fin : 2023-12-17

Le Marché de Noël des artisans et des associations fécampoises s’installe place Adolphe Bellet !

• Vendredi 15 décembre de 10h à 19h

• Samedi 16 décembre de 9h à 19h

• Dimanche 17 décembre de 10h à 18h

Retrouvez également des ateliers de création et de maquillage pour les enfants proposés par la Ville de #Fécamp, le petit manège Charivari de 1906 et la présence sur le marché pour plusieurs déambulations, les mascottes de : Mickey, Minnie, Stitch, Sonic, Mario, Pikachu, ainsi que Chase et Marcus de la Pat’ Patrouille !.

Le Marché de Noël des artisans et des associations fécampoises s’installe place Adolphe Bellet !

• Vendredi 15 décembre de 10h à 19h

• Samedi 16 décembre de 9h à 19h

• Dimanche 17 décembre de 10h à 18h

Retrouvez également des ateliers de création et de maquillage pour les enfants proposés par la Ville de #Fécamp, le petit manège Charivari de 1906 et la présence sur le marché pour plusieurs déambulations, les mascottes de : Mickey, Minnie, Stitch, Sonic, Mario, Pikachu, ainsi que Chase et Marcus de la Pat’ Patrouille !

Le Marché de Noël des artisans et des associations fécampoises s’installe place Adolphe Bellet !

• Vendredi 15 décembre de 10h à 19h

• Samedi 16 décembre de 9h à 19h

• Dimanche 17 décembre de 10h à 18h

Retrouvez également des ateliers de création et de maquillage pour les enfants proposés par la Ville de #Fécamp, le petit manège Charivari de 1906 et la présence sur le marché pour plusieurs déambulations, les mascottes de : Mickey, Minnie, Stitch, Sonic, Mario, Pikachu, ainsi que Chase et Marcus de la Pat’ Patrouille !

.

Place Bellet

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-08 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp