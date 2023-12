Cet évènement est passé Féériques de Falaise : patinoire de Noël Place Belle Croix Falaise Catégories d’Évènement: Calvados

Début : Vendredi 2023-12-22

fin : 2024-01-07 Rendez-vous à Falaise du vendredi 22 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 pour vous amuser en famille sur la patinoire installée place Belle-Croix ! Port de gants obligatoire

2€ par adulte, 1€ par enfant.

Place Belle Croix

Falaise 14700 Calvados Normandie

