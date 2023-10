Les Féériques : Marché de Noël de Falaise Place Belle Croix Falaise, 17 décembre 2023, Falaise.

Falaise,Calvados

Dans le cadre des Féériques, la ville de Falaise vous invite à flâner sur son Marché de Noël et à profiter en famille de ses nombreuses animations : patinoire, carrousel, concerts de l’Harmonie du Pays de Falaise, balades en calèche…

En plus de vivre un moment fabuleux, retrouvez en plein cœur de ville de nombreux exposants qui vous proposeront leur large palette de produits originaux et artisanaux, pour le plaisir des yeux et des papilles..

Place Belle Croix

Falaise 14700 Calvados Normandie



As part of the Féériques festival, the town of Falaise invites you to stroll through its Christmas Market and enjoy its many family activities: ice rink, carousel, concerts by the Pays de Falaise brass band, horse-drawn carriage rides…

As well as having a fabulous time, you’ll find a host of exhibitors in the heart of town, offering a wide range of original, hand-crafted products to delight your eyes and taste buds.

En el marco de las Féériques, la ciudad de Falaise le invita a pasear por su Mercado de Navidad y a disfrutar de las numerosas actividades familiares propuestas: pista de hielo, carrusel, conciertos de la banda de música del Pays de Falaise, paseos en coche de caballos…

Además de divertirse, en el centro de la ciudad encontrará numerosos puestos que le ofrecerán una amplia gama de productos originales y artesanales para deleitar su vista y su paladar.

Im Rahmen der Féériques lädt die Stadt Falaise Sie ein, über ihren Weihnachtsmarkt zu schlendern und mit der ganzen Familie von den zahlreichen Animationen zu profitieren: Eislaufbahn, Karussell, Konzerte der Harmonie du Pays de Falaise, Kutschfahrten…

Im Herzen der Stadt finden Sie zahlreiche Aussteller, die Ihnen eine breite Palette an originellen und handgefertigten Produkten anbieten, um Ihre Augen und Ihren Gaumen zu erfreuen.

