Foire d’automne Place Belle Croix Falaise, 30 septembre 2023, Falaise.

Falaise,Calvados

Rendez-vous de 10h à 20h30 pour la foire, le samedi et dimanche, la fête continuera le samedi de 20h à 23h avec des concerts !

– Marché de producteurs locaux

– Vide greniers

– Fête foraine

– Tout pour les enfants

– Rue gourmande

– Confréries

– Rue des arts et de l’artisanat

– Mini ferme.

Samedi 2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-10-01 20:30:00. .

Place Belle Croix

Falaise 14700 Calvados Normandie



The fair runs from 10am to 8:30pm on Saturday and Sunday, and the party continues on Saturday from 8pm to 11pm with live music!

– Local producers’ market

– Flea market

– Funfair

– Everything for kids

– Gourmet street

– Brotherhoods

– Arts and crafts street

– Mini farm

La feria se celebra de 10.00 a 20.30 horas el sábado y el domingo, y la fiesta continúa el sábado de 20.00 a 23.00 horas con música en directo

– Mercado de productores locales

– Rastro

– Parque de atracciones

– Todo para los niños

– Calle de los gourmets

– Cofradías

– Calle de artesanía

– Mini granja

Treffpunkt von 10 bis 20.30 Uhr für den Jahrmarkt, am Samstag und Sonntag geht die Party am Samstag von 20 bis 23 Uhr mit Live-Musik weiter!

– Markt mit lokalen Erzeugern

– Verkaufsstände

– Jahrmarkt

– Alles für die Kinder

– Gourmet-Straße

– Bruderschaften

– Straße der Künste und des Handwerks

– Mini-Bauernhof

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité