Course landaise Place Beaulieu Séméac, 13 août 2023, Séméac.

Séméac,Hautes-Pyrénées

Bienvenue à cette véritable course landaise de compétition avec les coursières de la Ganaderia Armagnacaise et les écarteurs et sauteurs de la Cuadrilla de Bastien MOITY !

Ambiance musicale avec la banda Los Bambolayres

Spectacle tout public.

2023-08-13 17:30:00 fin : 2023-08-13 . EUR.

Place Beaulieu SEMEAC

Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie



Welcome to this truly competitive Landes race with the courtiers from the Ganaderia Armagnacaise and the spacers and jumpers from Bastien MOITY’s Cuadrilla!

Musical entertainment with the Los Bambolayres banda

Show for all ages

¡Bienvenidos a esta carrera verdaderamente competitiva de las Landas con los cortesanos de la Ganadería Armagnacaise y los espaciadores y saltadores de la Cuadrilla de Bastien MOITY!

Animación musical con el grupo Los Bambolayres

Espectáculo para todas las edades

Willkommen zu diesem echten Wettkampf-Landaise-Rennen mit den Kurieren der Ganaderia Armagnacaise und den Spreizern und Springern der Cuadrilla von Bastien MOITY!

Musikalische Umrahmung mit der Banda Los Bambolayres

Spektakel für alle Zuschauer

