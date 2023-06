CONCERT DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE Place Beaulieu La Ville-du-Bois La Ville-du-Bois Catégories d’Évènement: Essonne

18h – Concert de musique instrumentale et vocale

Place Beaulieu

19h – Accueil musicale par la fanfare des Cadets

19h30/22h – Concert des groupes de musiques actuelles

0164495540
http://www.lavilledubois.fr

