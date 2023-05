Les guinguettes de Beaujeu Place, Beaujeu (69), 26 août 2023, .

Les guinguettes de Beaujeu Samedi 26 août, 20h00 Place, Beaujeu (69) gratuit

Les Guinguettes de Beaujeu tous les samedis de l’été : le Grand Orchestre de la Tourbillante animera la Guinguette du 26 Aout avec de la variété française et internationale, des chansons à boire, de la pop, du rock, des chants de marins, du folk/rock irlandais et celtique, et également de la danse musette et quelques grands standard de jazz. Une très bonne ambiance en perspective pour cette soirée qui s’annonce festive !

source : événement Les guinguettes de Beaujeu publié sur AgendaTrad

Place, Beaujeu (69) Place, 69430 Beaujeu, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42470 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T20:00:00+02:00 – 2023-08-27T00:00:00+02:00

2023-08-26T20:00:00+02:00 – 2023-08-27T00:00:00+02:00

stage suedois