Cité des Arts Place Bayart Bogny-sur-Meuse Bogny-sur-Meuse Catégories d’Évènement: Ardennes

Bogny-sur-Meuse Cité des Arts Place Bayart Bogny-sur-Meuse, 11 juin 2023, Bogny-sur-Meuse. Cité des Arts Dimanche 11 juin, 09h00 Place Bayart Le quartier de Château-Regnault accueillera de 9h à 18h la 1ère édition de la Cité des Arts. Déambulez dans les rues et partez à la rencontre des nombreux artistes ardennais qui vous présenteront leurs oeuvres. Place Bayart Place Bayart 08120 BOGNY-SUR-MEUSE Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T09:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

2023-06-11T09:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00 art artiste Ville de Bogny-sur-meuse Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, Bogny-sur-Meuse Autres Lieu Place Bayart Adresse Place Bayart 08120 BOGNY-SUR-MEUSE Ville Bogny-sur-Meuse Departement Ardennes Lieu Ville Place Bayart Bogny-sur-Meuse

Place Bayart Bogny-sur-Meuse Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bogny-sur-meuse/

Cité des Arts Place Bayart Bogny-sur-Meuse 2023-06-11 was last modified: by Cité des Arts Place Bayart Bogny-sur-Meuse Place Bayart Bogny-sur-Meuse 11 juin 2023