J’avais treize ans quand j’ai décidé de gagner une médaille Place Bargemon Marseille 2e Arrondissement, 25 avril 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, retrouvez le spectacle « J’avais treize ans quand j’ai décidé de gagner une médaille »..

2024-04-25 14:00:00 fin : 2024-04-28 17:00:00. .

Place Bargemon

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Cultural Olympiad, enjoy the show « J’avais treize quand j’ai décidé de gagner une médaille » (« I was thirteen when I decided to win a medal »).

En el marco de la Olimpiada Cultural, disfrute del espectáculo « J’avais treize quand j’ai décidé de gagner une médaille » (Tenía trece años cuando decidí ganar una medalla).

Im Rahmen der Kulturolympiade können Sie die Aufführung « J?avais 13 ans quand j’ai décidé de gagner une médaille » (Ich war dreizehn, als ich beschloss, eine Medaille zu gewinnen) sehen.

