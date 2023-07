Animation jeune public : atelier artistique Place Barette Vernon, 16 septembre 2023, Vernon.

Animation jeune public : atelier artistique Samedi 16 septembre, 14h00 Place Barette

Proposition d’un atelier créatif et artistique pour les enfants de la Ville de Vernon technique utilisé peinture, modelage.

Place Barette Place Barette, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 0800027200 https://www.vernon27.fr/ Connu et reconnu grâce à son Vieux-Moulin suspendu, Vernon demeure une terre d’histoire comme en témoignent bien d’autres vestiges et patrimoines. A deux pas de Giverny et niché en bords de Seine, Vernon se dévoile également comme terre impressionniste.

Ville médiévale, cité fortifiée, au cœur de la libération en 1944, source d’inspiration… autant d’ancrages historiques et culturels qui font de Vernon un lieu de découverte incontournable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

