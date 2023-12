Marché traditionnel du Vendredi (Rive Gauche) place Barbacanne Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 07:00:00

fin : 2024-07-05 13:00:00 Le marché traditionnel de Bergerac, c’est aussi le vendredi matin! Traversez le Vieux Pont, direction place Barbacane pour rencontrer les producteurs locaux.

Produits de la ferme, produits de la mer ou encore fleurs à admirer, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin! L’occasion aussi de (re)découvrir le Quartier Rive Gauche, avec notamment la Rue Fonsivade et sa fontaine-lavoir ou la Place Barbacane avec son beau point de vue sur les bâtisses du Vieux Bergerac..

place Barbacanne

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

