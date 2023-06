Atelier Fanfare in situ Place Bahadourian Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Atelier Fanfare in situ Place Bahadourian Lyon, 31 août 2023, Lyon. Atelier Fanfare in situ Jeudi 31 août, 18h00 Place Bahadourian Atelier Fanfare in situ La Fanfare des pavés propose 1 vendredi sur 2 des ateliers multiculturels à destination des enfants du 7e arrondissement de Lyon. Au programme :

• Un atelier musique animé par la fanfare des pavés. Entre échauffement, éveil du corps et de la voix, initiation aux percussions, apprentissage d’une chanson, l’atelier se conclura par une déambulation musicale. Informations pratiques :

Entre 18h00 et 20h00

Sur la place Bahadourian

69007 LYON

(Retrouvez nous aussi tous les mardis devant l’école Gilbert dru et sur la place Mazagran 69007 LYON et 1 vendredi sur 2 à l’espace cité jardin) Place Bahadourian Place Bahadourian 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T18:00:00+02:00 – 2023-08-31T20:00:00+02:00

2023-08-31T18:00:00+02:00 – 2023-08-31T20:00:00+02:00 © Association ARTIS MBC Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Métropole de Lyon Autres Lieu Place Bahadourian Adresse Place Bahadourian 69003 Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Place Bahadourian Lyon

Place Bahadourian Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Atelier Fanfare in situ Place Bahadourian Lyon 2023-08-31 was last modified: by Atelier Fanfare in situ Place Bahadourian Lyon Place Bahadourian Lyon 31 août 2023