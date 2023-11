Visite guidée – Périgueux à l’heure alsacienne Place Badinter devant le théâtre Périgueux, 2 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

A la veille de la Saint-Nicolas, un parcours dans le centre ville entre Sainte-Ursule, le Palais de Justice, la rue Saint-Front, la rue Voltaire, la place de la Vertu… Evocation de l’ancien théâtre qui abrita le foyer alsacien, le Bureau de la protection des Beaux Arts et ceux du maire de Strasbourg… Révélations inédites, vie quotidienne et traditions partagées. Final gourmand autour de produits alsaciens et de témoignages vivants..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Place Badinter devant le théâtre

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the eve of Saint-Nicolas, a tour of the city center, including Sainte-Ursule, the Palais de Justice, rue Saint-Front, rue Voltaire and Place de la Vertu… Evocation of the former theater, which housed the foyer alsacien, the Bureau de la protection des Beaux Arts and the offices of the mayor of Strasbourg… Unique revelations, daily life and shared traditions. A gourmet finale featuring Alsatian products and living testimonies.

En la víspera de San Nicolás, recorra el centro de la ciudad entre Sainte-Ursule, el Palacio de Justicia, la calle Saint-Front, la calle Voltaire y la plaza de la Vertu… El antiguo teatro albergó en su día el foyer alsacien, el Bureau de la protection des Beaux Arts y las oficinas del alcalde de Estrasburgo… Revelaciones únicas, vida cotidiana y tradiciones compartidas. Un final gastronómico con productos alsacianos y testimonios vivos.

Am Vorabend des Nikolaustages ein Rundgang durch das Stadtzentrum zwischen Sainte-Ursule, dem Justizpalast, der Rue Saint-Front, der Rue Voltaire und dem Place de la Vertu… Beschwörung des alten Theaters, in dem das elsässische Foyer, das Büro zum Schutz der schönen Künste und die des Bürgermeisters von Straßburg untergebracht waren… Unveröffentlichte Enthüllungen, Alltagsleben und geteilte Traditionen. Feinschmecker-Finale mit elsässischen Produkten und lebendigen Zeugnissen.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Communal de Périgueux