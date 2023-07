Marché aux potiers professionnels Place Bad Konig Argentat-sur-Dordogne, 5 août 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne,Corrèze

40 potiers de toute la France vous accueillent pour sa 36ème édition

Durant les 2 jours, atelier modelage tout public. Restauration sur place le samedi soir et dimanche midi..

2023-08-05 fin : 2023-08-06 19:00:00. EUR.

Place Bad Konig

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



40 potters from all over France welcome you to the 36th edition

During the 2 days, modelling workshop for the general public. On-site catering on Saturday evening and Sunday lunchtime.

40 alfareros de toda Francia le dan la bienvenida a la 36ª edición de este evento

Durante los 2 días, taller de modelado para el público en general. Restauración in situ el sábado por la noche y el domingo al mediodía.

40 Töpfer aus ganz Frankreich empfangen Sie zu seiner 36

Während der 2 Tage, Modellierwerkstatt für alle Altersgruppen. Verpflegung vor Ort am Samstagabend und Sonntagmittag.

