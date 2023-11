Après Ski party Place Bacchus Domérat, 1 décembre 2023, Domérat.

Domérat,Allier

Pour célébrer le grand retour des illuminations de Noël, découvrez une soirée inédite inspirée des «bronzés font du ski». Partagez une soirée mémorable à l’ambiance «retour de pistes de ski»…

Restauration et buvette sur place.

2023-12-01 18:30:00 fin : 2023-12-01 . .

Place Bacchus

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate the return of the Christmas lights, discover an original evening inspired by « Les bronzés font du ski ». Enjoy a memorable evening in a « back from the slopes » atmosphere?

Catering and refreshments on site

Para celebrar el regreso de las luces de Navidad, descubra una velada original inspirada en « Les bronzés font du ski ». Disfrute de una velada memorable en un ambiente de « vuelta de las pistas »..

Catering y refrescos in situ

Um die Rückkehr der Weihnachtsbeleuchtung zu feiern, erleben Sie einen ganz neuen Abend, der von « Les bronzés font du ski » inspiriert ist. Genießen Sie einen unvergesslichen Abend in der Atmosphäre der Skipisten »

Essen und Trinken vor Ort

Mise à jour le 2023-11-20 par OTI Vallée du Coeur de France