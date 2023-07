Bal de l’été – Fiestalma Place Aymard Fayard, Aixe-sur-Vienne (87) Bal de l’été – Fiestalma Place Aymard Fayard, Aixe-sur-Vienne (87), 21 juillet 2023, . Bal de l’été – Fiestalma Vendredi 21 juillet, 15h00 Place Aymard Fayard, Aixe-sur-Vienne (87) prix libre Pour cette fête de l’été, début des festivitées l’après-midi, avec un troc/marché gratuit, stand de l’association de couturières coud’à coude et atelier réparation, atelier de cuisine végétarienne, dédicaces et caricatures par les auteurs Christian Lainé et Christophe Compin et à partir de 18h début du bal avec une initiation danse trad par le groupe Des fourmis dans les pieds source : événement Bal de l’été – Fiestalma publié sur AgendaTrad Place Aymard Fayard, Aixe-sur-Vienne (87) Place Aymard Fayard, 87700 Aixe-sur-Vienne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43749 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

