Place aux terrasses #3 : concerts de groupes locaux Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Place aux terrasses #3 : concerts de groupes locaux Saint-Dizier, 16 juillet 2022, Saint-Dizier. Place aux terrasses #3 : concerts de groupes locaux

Centre-ville Saint-Dizier Haute-Marne

2022-07-16 – 2022-07-16 Saint-Dizier

Haute-Marne Saint-Dizier Les concerts en terrasses sont l’occasion de se lancer dans des barathons pour découvrir ou redécouvrir des groupes locaux ! Au programme : Zanarelli, Yacas Groovy Band et Remember roses Concerts de groupes locaux sur les terrasses du centre-ville. A partir de 20h30. +33 3 25 07 31 40 Les concerts en terrasses sont l’occasion de se lancer dans des barathons pour découvrir ou redécouvrir des groupes locaux ! Au programme : Zanarelli, Yacas Groovy Band et Remember roses Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Centre-ville Saint-Dizier Haute-Marne Ville Saint-Dizier lieuville Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Place aux terrasses #3 : concerts de groupes locaux Saint-Dizier 2022-07-16 was last modified: by Place aux terrasses #3 : concerts de groupes locaux Saint-Dizier Saint-Dizier 16 juillet 2022 Centre-ville Saint-Dizier Haute-Marne

Saint-Dizier Haute-Marne