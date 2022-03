Place aux Mômes – Tu dors ? Saint-Quay-Portrieux, 13 avril 2022, Saint-Quay-Portrieux.

Place aux Mômes – Tu dors ? Centre des Congrès Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

2022-04-13 16:30:00 – 2022-04-13 Centre des Congrès Boulevard Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

Spectacle d’improvisation pour les enfants de 3 à 7 ans.

C’est l’heure de la sieste pour Cléo et Zig.

– Hé Zig, pssst, tu dors ?

– Chut, tais-toi, tu vas réveiller tout le monde.

– Je n’arrive pas à dormir, tu ne veux pas qu’on se raconte une histoire ?

Sortant des personnages du panier aux histoires, Cléo et Zig vont leur donner vie et improviser des aventures. Combien d’histoires leur faudra-t-il pour s’endormir ?

Dans la limite des places disponibles.

En conformité avec le protocole national, cette manifestation nécessite la présentation d’un pass sanitaire.

Pour en savoir plus

tourisme@saintquayportrieux.com +33 2 96 70 40 64 http://www.saintquayportrieux.com/

dernière mise à jour : 2022-03-03 par