C’est l’heure de la sieste pour Cléo et Zig. – Hé Zig, pssst, tu dors ? – Chut, tais-toi, tu vas réveiller tout le monde. – J’arrive pas à dormir, tu veux pas qu’on se raconte une histoire ? Sortant des personnages du panier aux histoires, Cléo et Zig vont leur donner vie et improviser des aventures. Combien d’histoires leur faudra-t-il pour s’endormir ? ### Vendredi 15 avril 2022 L’Ancre des Mots, à 15h30. Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles, ouverture des portes 15h15. Spectacle tout public à partir de 3 ans, durée 40 minutes. ### Ligue d’Improvisation LYonnaise LYON (69) [[http://www.impro-lyon.com/](http://www.impro-lyon.com/)](http://www.impro-lyon.com/)

gratuit, dans la limite des places disponibles

Théâtre d’improvisation L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy Côtes d’Armor

