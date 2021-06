Place aux Mômes – Ti Canaille Erquy, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Erquy.

Place aux Mômes – Ti Canaille 2021-07-09 16:30:00 – 2021-07-09 17:30:00 Sous la Halle Rue Foch

Erquy Côtes d’Armor

Depuis 2006, OLIFAN trace son chemin dans le paysage musical Jeune public français. Ce «Club des 5» Bas-normand propose au travers de ses différentes créations de partager la musique sous toutes ses formes et dans tous les styles.

Les chansons d’Olifan nous emmènent à la rencontre de personnages et situations à vivre ou à rêver. Dans ces spectacles à partager en famille, une folie douce et contagieuse embarque le public dans des univers à imaginer, à chanter et même danser !

Accès libre et gratuit, ouvert à tous.

