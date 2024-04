Place aux Mômes : Surpise Effect We connect the World 2.0 Place du Général Leclerc Plougasnou, lundi 15 juillet 2024.

Le spectacle We connect the World 2.0 de Surprise Effect est un mélange d’humour, d’acrobaties, de breakdance et d’interactions avec le public. C’est un spectacle vivant et plein d’énergie. Impressionnant mais émouvant à la fois, ce spectacle est une dose concentrée de partage et de connexion humaine.

Admirer un couple célébrer l’amour, partager son meilleur mouvement, vaincre sa timidité ou alors faire exploser sa folie, rendre fier ses parents, …

À travers ce spectacle, les danseurs se sont fait une promesse : Réussir à créer un MOMENT unique.

Ce spectacle récompensé à plusieurs reprises s’inspire des différentes expériences des membres du groupe et du public ce qui permet de vous présenter un show unique et authentique.

– Breaking, les acrobaties et l’humour

– Gratuit

– Tout public

– Durée : 45 min

– A 18h30 sur la place de l’église. Repli à la salle omnisport/municipale en cas de mauvais temps

– Spectacle offert par la ville de Plougasnou en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 18:30:00

fin : 2024-07-15

Place du Général Leclerc Parvis de l’église

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

