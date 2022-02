Place aux Mômes : Sucré Salé La Halle, 15 juillet 2022, Erquy.

Place aux Mômes : Sucré Salé

La Halle, le vendredi 15 juillet à 16:30

Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déménageur. Il a la puissance de Monsieur Propre et la délicatesse d’une poutre. Ils s’aiment. Ou plutôt, ils s’aimaient. Enfin … 15 ans qu’ils font le même spectacle de cirque ensemble, mais aujourd’hui, ils vont enfin présenter leur nouveau show. Alors ils ont décidé de laisser au vestiaire les vieilles querelles, rancœurs et jalousies, et de sortir le grand jeu. Ils ont mis leur plus belle tenue. Ils ont prévu les artifices. Ils se sont même entraînés … un peu ! Sucré Salé, c’est une plongée dans l’intimité d’un couple qui se connaît trop. Un spectacle de cirque mais pas que … Une machine, des idées et surtout … du grand n’importe quoi ! ### Vendredi 15 juillet 2022 La Halle, à 16h30. Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place. Spectacle tout public à partir de 6 ans, durée 60 minutes. ### Compagnie Les Passes Tressées Saint-Germain de Montbron (16) [http://www.passestressees.com](http://www.passestressees.com/) 06 14 17 70 07

gratuit

Thérap’cirque de couple

La Halle erquy Erquy Côtes d’Armor



