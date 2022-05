Place aux Mômes : Sucré Salé, 20 août 2022, .

Place aux Mômes : Sucré Salé

2022-08-20 18:30:00 – 2022-07-12 19:30:00

PLACE AUX MÔMES nTous les mardis à 18h30 Au cœur d’un environnement bucolique et à proximité des plages, des spectacles variés et adaptés au jeune public sont proposés dans le cadre de Place aux Mômes, un rendez-vous initié par le réseau Sensation Bretagne. nUn solo burlesque en patins, un bal pour marmots, des tours de magie, un restaurant qui ne sert que du théâtre d’improvisation, une conférence clownesque sur les microbes… Autant de spectacles gratuits et en extérieur qui laissent au rêve et à l’imagination toute la place de s’exprimer ! > En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant Compagnie Les Passes Tressées nCirque de couple nTout public, dès 6 ans nDurée : 1h00 nGratuit Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déménageur. Il a la puissance de Mr Propre et la délicatesse d’une poutre. Ils s’aiment. Ou plutôt, ils s’aimaient. Enfin… n15 ans qu’ils font le même spectacle de cirque ensemble, mais aujourd’hui, ils vont enfin présenter leur nouveau show ! Ils ont décidé de laisser au vestiaire les vieilles querelles, rancœurs et jalousies, et de sortir le grand jeu. Mélange de performances pures et de défis improvisés, accompagné de deux étranges machines, Sucré Salé est une plongée dans l’intimité d’un couple qui se connaît – peut-être – trop ! Création et interprétation : Gaëlle Lallement et Clément Madeli Œil extérieur : Ludovic Lebarbier

