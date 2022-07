Place aux mômes : spectacle « Sucré Salé » par la Cie Les Pas Stressés

Place aux mômes : spectacle « Sucré Salé » par la Cie Les Pas Stressés, 10 juillet 2022, . Place aux mômes : spectacle « Sucré Salé » par la Cie Les Pas Stressés

CRT Bretagne_

2022-07-10 – 2022-07-10 Sucré Salé (Cie Les Pas Stressés)

Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déménageur. Il a la puissance de Mr Propre et la délicatesse d’une poutre. Ils s’aiment. Ou plutôt, ils s’aimaient.

Un spectacle de cirque mais pas que…. Une machine, des idées et surtout… du grand n’importe quoi !

Spectacle gratuit pour toute la famille (dès 5 ans) Sucré Salé (Cie Les Pas Stressés)

Spectacle gratuit pour toute la famille (dès 5 ans)

