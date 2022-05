Place aux Mômes – Sous l’chantier, la plage Pléneuf-Val-André, 25 août 2022, Pléneuf-Val-André.

Place aux Mômes – Sous l’chantier, la plage Pléneuf-Val-André

2022-08-25 – 2022-08-25

Pléneuf-Val-André 22370

Spectacle gratuit en libre accès et tout public dès 3 ans, par la Compagnie En corps en l’air.

Travail, salaire, patron ! 50 ans après mai 68, toujours cette rengaine qui réveille au petit matin… Si j’avais le choix, je ferais quoi ? Rester ? Tout quitter ? Panneaux, plots et bétonnière virevoltent dans un univers drôle et poétique où main à main et jonglage s’emmêlent sur la route de la vie.

+33 6 50 05 01 27 https://www.encorpsenlair.com/

Spectacle gratuit en libre accès et tout public dès 3 ans, par la Compagnie En corps en l’air.

Travail, salaire, patron ! 50 ans après mai 68, toujours cette rengaine qui réveille au petit matin… Si j’avais le choix, je ferais quoi ? Rester ? Tout quitter ? Panneaux, plots et bétonnière virevoltent dans un univers drôle et poétique où main à main et jonglage s’emmêlent sur la route de la vie.

Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-04-07 par