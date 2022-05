Place aux Mômes : Sous l’chantier, la plage, 2 août 2022, .

Place aux Mômes : Sous l’chantier, la plage

2022-08-02 18:30:00 – 2022-08-02 19:15:00

PLACE AUX MÔMES nTous les mardis à 18h30 Au cœur d’un environnement bucolique et à proximité des plages, des spectacles variés et adaptés au jeune public sont proposés dans le cadre de Place aux Mômes, un rendez-vous initié par le réseau Sensation Bretagne. nUn solo burlesque en patins, un bal pour marmots, des tours de magie, un restaurant qui ne sert que du théâtre d’improvisation, une conférence clownesque sur les microbes… Autant de spectacles gratuits et en extérieur qui laissent au rêve et à l’imagination toute la place de s’exprimer ! > En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant Compagnie En corps En l’air nThéâtre acrobatique et jonglé nTout public, dès 3 ans nDurée : 45 minutes nGratuit Travail, salaire, patron. 50 ans après mai 68, toujours cette même rengaine qui réveille au petit matin… Qui donne un sens à l’existence… Qui fait oublier les rêves les plus fous ? Et si j’avais le choix, je ferais quoi ? Rester, mais pourquoi ? Tout quitter, mais pour quoi ? Une cheffe de chantier, tout aussi en chantier que son chantier. Un voyageur qui remplit d’adages son carnet de voyage. Et la route. nPanneaux, plots et cheffe de chantier virevoltent dans un univers visuel, drôle et poétique où la bétonnière s’emballe. Faut-il arrêter cette machine infernale qui n’en finit plus de tourner ? Main à main, jonglage et manipulation d’objets s’emmêlent et nous emmènent sur la route de la vie… Une vie décidément bien enchant(i)ée ! Mise en scène : Hugues Delforge nCréation et interprétation : Guillaume Loconte et Mélodie Buffard Aide à la création : ENPALC, Les Noctambules, le CIAM, L’union des Arts, Nil Obstrat, Cirque Cherche-trouve, Cirk’mosphère, Zimzam, La Loly Circus, Théâtre de Pertuis, Home Patoche

