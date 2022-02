Place aux Mômes : Microbini La Halle, 26 août 2022, Erquy.

Deux clowns scientifiques vous proposent une expérience unique : observer et comprendre la vie des microbes. Quelle est la différence entre les bactéries et les virus ? Ou les trouve-t-on ? Comment se reproduisent-ils ? Quelle est leur utilité et leur dangerosité ? Grâce à des valises remplies de microbes et un décor représentant une partie de peau agrandie 5 millions de fois au microscope électronique, ces 2 ambassadeurs nous font entrer dans un monde infiniment petit pour une grande expérience inoubliable. Ce spectacle vise à redécouvrir l’importance d’avoir une bonne hygiène de vie ; on s’amuse et on apprend à voir différemment la vie des microbes et de notre écosystème. ### Vendredi 26 août 2022 La Halle, à 16h30. Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place. Spectacle tout public à partir de 4 ans, durée 40 minutes. ### Compagnie Al et les Astrolobi Nantes (44) [[https://www.astrolobi.com/](https://www.astrolobi.com/)](https://www.astrolobi.com/)

gratuit

Conférence clownesque sur les microbes

La Halle erquy Erquy Côtes d’Armor



