Place aux Mômes : Merlin l’apprenti enchanteur L’Ancre des Mots Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Place aux Mômes : Merlin l’apprenti enchanteur L’Ancre des Mots, 3 novembre 2022, Erquy. Place aux Mômes : Merlin l’apprenti enchanteur

L’Ancre des Mots, le jeudi 3 novembre à 15:30

Merlin l’enchanteur, encore jeune apprenti, a perdu ses pouvoirs magiques. Bien décidé à les récupérer, il s’aventure à Brocéliande Nord, un endroit peuplé de dragon et lutins … Mais est-ce là-bas, loin de chez lui, qu’il retrouvera le chemin de sa magie ? ### Jeudi 3 novembre 2022 L’Ancre des Mots, à 15h30. Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles, ouverture des portes à 15h15. Spectacle jeune public à partir de 5 ans, durée 55 minutes. ### Les productions du Chat qui rêve Orléans (45) [[https://lechatquireve.fr/](https://lechatquireve.fr/)](https://lechatquireve.fr/)

gratuit, dans la limite des places disponibles

Théâtre L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T15:30:00 2022-11-03T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu L'Ancre des Mots Adresse 11 square hôtel de ville Ville Erquy lieuville L'Ancre des Mots Erquy Departement Côtes d'Armor

L'Ancre des Mots Erquy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Place aux Mômes : Merlin l’apprenti enchanteur L’Ancre des Mots 2022-11-03 was last modified: by Place aux Mômes : Merlin l’apprenti enchanteur L’Ancre des Mots L'Ancre des Mots 3 novembre 2022 Erquy L'Ancre des Mots Erquy

Erquy Côtes d'Armor