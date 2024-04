Place aux Mômes Madame Rebiné « Tour de la Place » Place du Général Leclerc Plougasnou, lundi 12 août 2024.

Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenus au Tour de la place.

Une piste insidieuse qui, au fil des années, nous a donné des superstars comme Bartali, Coppi et Pantani, et aujourd’hui accueillera les jeunes espoirs du cyclisme italien.

Qui sera le vainqueur ? Andrea Bruno, le cycliste rapide et mince mais surtout beau, ou René, le cycliste au gros nez ? Pour le savoir, il suffit de descendre dans la rue et d’encourager votre favori.

Une comédie circassienne drôle, spectaculaire et irrésistible.

– Spectacle cyclo-comique

– Gratuit

– Tout public à partir de 3 ans

– Durée 50 min

– A 18h30 sur la place de l’église. Repli à la salle omnisport/municipale en cas de mauvais temps

– Spectacle offert par la ville de Plougasnou en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme. .

