Place aux Mômes : Lily “Tu dors?” Plougasnou, 14 avril 2022, Plougasnou.

Place aux Mômes : Lily “Tu dors?” Rue Pasteur Jardin du Verger Plougasnou

2022-04-14 17:00:00 – 2022-04-14 Rue Pasteur Jardin du Verger

Plougasnou Finistère Plougasnou

C’est l’heure de la sieste pour Cléo et Zig.

– Hé Zig, psst, tu dors ?

– Chut, tais-toi, tu vas réveiller tout le monde

– J’arrive pas à dormir, tu veux pas qu’on se raconte une histoire ?

Sortant des personnages du panier aux histoires, Cléo et Zig vont leur donner vie et improviser des aventures.

Combien d’histoires leur faudra-t-il pour s’endormir ?

– Théâtre d’improvisation

– Gratuit

– Dès 3 ans

– Durée : 40 min

– A 17h au Jardin du Verger.

– Spectacle proposé par la ville de Carantec en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme.

carantec@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 67 00 43 http://www.sensation-bretagne.com/

C’est l’heure de la sieste pour Cléo et Zig.

– Hé Zig, psst, tu dors ?

– Chut, tais-toi, tu vas réveiller tout le monde

– J’arrive pas à dormir, tu veux pas qu’on se raconte une histoire ?

Sortant des personnages du panier aux histoires, Cléo et Zig vont leur donner vie et improviser des aventures.

Combien d’histoires leur faudra-t-il pour s’endormir ?

– Théâtre d’improvisation

– Gratuit

– Dès 3 ans

– Durée : 40 min

– A 17h au Jardin du Verger.

– Spectacle proposé par la ville de Carantec en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme.

Rue Pasteur Jardin du Verger Plougasnou

dernière mise à jour : 2022-03-16 par