Place aux Mômes : Les Zinzins “Disco Z”

2022-08-04 – 2022-08-04

Mode d’emploi :

– Prenez une bonne respiration : celle du rêve de toute une vie.

– Concentrez vous.

– Ne laissez pas la peur vous envahir, ni les autres vous dissuader.

– Vous êtes prêt ?

Alors faites un pas de côté !!!

Disco Z : Effets désirables :

Écouter les arbres dans les forêts, accompagner un dromadaire dans son survol terrestre, se déhancher dans le plus fabuleux concours de danse de tout l’ouest (de l’Isère ou de la Creuse ou…) en être le grand gagnant ou pas, valser au son

des mouettes et des marins, visiter la Dindonésie…

Disco Z : en bref :

C’est Disco comme une fraise qu’aurait un goût de morue, ça n’empêche que ça brille comme un regard sur la lune ou comme une effluve de jasmin près des narines.

Disco Z ça vous balance de droite à gauche de haut en bas et vice versa en tutti quanti.

Disco Z c’est comme une machine à laver sauf que cela ne rend pas plus blanc.

Disco Z ça rend juste un peu plus fou… Dans le sens

du bonheur…Heureux quoi !!!

Un répertoire à écouter pour que les enfants et les parents gardent leur cœur de gosse avec une bonne dose de second degré…

– Comédie, musique, danse – petit bal en duo pour marmots à paillettes

– Gratuit

– A partir de 3 ans

– Durée : 60 min

– A 18h30 au jardin du verger. Repli au barnum situé plage du Kelenn en cas d’intempéries

– Spectacle offert par la ville de Carantec en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme.

