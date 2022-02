Place aux Mômes : Les Petits Plats dans les Grands La Halle, 19 août 2022, Erquy.

Place aux Mômes : Les Petits Plats dans les Grands

La Halle, le vendredi 19 août à 16:30

Trois cuisiniers accueillent de petits gourmands et de grands gourmets (le public) dans leur restaurant pas comme les autres. C’est un restaurant où il n’y a rien à manger : Ici on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire, c’est un restaurant à histoires. Et le menu est vide, ce sera au public de le remplir en choisissant ses ingrédients. Tout est possible ! Dinosaure, trompette, montagne, plombier, nuages, éclat de rire, grosse colère … On peut déguster de tout et mélanger les saveurs les plus improbables ! Et si on dégustait l’histoire d’une sorcière et d’un dentiste qui se passe à la montagne ? Et si on goûtait à l’aventure d’un serpent et d’un cosmonaute au temps de la préhistoire ? Dans un premier temps, les cuisiniers prennent la commande et l’écrivent sur une grande ardoise. Un petit coup de sonnette … et à table ! L’histoire démarre … et elle sera totalement improvisée. Les comédiens utilisent les ingrédients et écrivent une histoire en direct qui se terminera quand tous les ingrédients choisis par le public auront été traités dans l’histoire. L’occasion de créer des histoires étonnantes, qui ne manqueront pas de piment ! ### Vendredi 19 août 2022 La Halle, à 16h30. Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place. Spectacle pour petits gourmands dès 4 ans, durée 50 minutes. ### Compagnie Les Balbutiés [[http://www.lesbalbuties.fr/](http://www.lesbalbuties.fr/)](http://www.lesbalbuties.fr/) [[https://www.facebook.com/lesbalbuties/](https://www.facebook.com/lesbalbuties/)](https://www.facebook.com/lesbalbuties/)

gratuit

Spectacle participatif théâtral improvisé

La Halle erquy Erquy Côtes d’Armor



