Place aux Mômes : Les Petits Plats dans les Grands Fouesnant, 16 août 2022, Fouesnant.

Place aux Mômes : Les Petits Plats dans les Grands Théâtre de Pen an Cap / Cap-Coz Route du port Fouesnant

2022-08-16 18:30:00 – 2022-08-16 19:20:00 Théâtre de Pen an Cap / Cap-Coz Route du port

Fouesnant Finistère

PLACE AUX MÔMES nTous les mardis à 18h30 Au cœur d’un environnement bucolique et à proximité des plages, des spectacles variés et adaptés au jeune public sont proposés dans le cadre de Place aux Mômes, un rendez-vous initié par le réseau Sensation Bretagne. nUn solo burlesque en patins, un bal pour marmots, des tours de magie, un restaurant qui ne sert que du théâtre d’improvisation, une conférence clownesque sur les microbes… Autant de spectacles gratuits et en extérieur qui laissent au rêve et à l’imagination toute la place de s’exprimer ! > En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant Les Balbutiés nThéâtre d’improvisation, théâtre d’objet et musique nTout public, dès 4 ans nDurée : 50 minutes nGratuit Les Petits Plats dans les Grands est un spectacle participatif de théâtre d’improvisation. Dans un joli décor de restaurant, trois cuisiniers espiègles attrapent les idées pour en faire des histoires. À vous de leur donner les ingrédients : ils prennent vos commandes et réalisent un menu unique qui ne manquera pas de piment. Tout est possible. Dinosaure, trompette, montagne, plombier, nuages, éclat de rire, grosse colère… On peut déguster de tout et mélanger les saveurs les plus improbables. nPuis, on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire ! Comédiens improvisateurs : Aurélie Bapst, Jérémy Sanagheal et Kevin Guégue Musicien improvisateur : Régis Langlais nTechnicien improvisateur : Emmanuel Larue nRegard extérieur : Marie Rechner nProducteur : Live Comedy – Cie Les Balbutiés nProduction, diffusion : Anne Guéga www.lesbalbuties.fr / FB : @lesbalbuties Lien vidéo : https://youtu.be/nhrTiuxJZmM

+33 2 98 51 20 24 https://archipel.ville-fouesnant.fr/

