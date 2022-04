Place aux Mômes : Les Passes Tressées “Sucré Salé”, 1 août 2022, .

Place aux Mômes : Les Passes Tressées “Sucré Salé”

2022-08-01 18:30:00 – 2022-08-01

Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déménageur. Il a la puissance de Mr Propre et la délicatesse d’une poutre. Ils s’aiment. Ou plutôt, ils s’aimaient.

Enfin … SUCRESALE 15 ans qu’ils font le même spectacle de cirque ensemble, mais aujourd’hui, ils vont enfin présenter leur nouveau show. Alors ils ont décidé de laisser au vestiaire les vieilles querelles, rancœurs et jalousies, et de sortir le grand jeu. Ils ont mis leur plus belle tenue. Ils ont prévu les artifices. Ils se sont même entraînés … un peu !

Sucré Salé, c’est une plongée dans l’intimité d’un couple qui se connaît trop. Un spectacle de cirque mais pas que…. Une machine, des idées et surtout… du grand n’importe quoi !

Sucré Salé, comme peut l’être un spectacle savoureux, gourmand, parfois piquant mais toujours relevé et généreux !

– Comédie, humour.

– Gratuit

– A partir de 6 ans

– Durée : 60 min

– A 18h30 sur la place de l’église. Repli à la salle omnisport en cas de mauvais temps

– Spectacle offert par la ville de Plougasnou en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme.

Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déménageur. Il a la puissance de Mr Propre et la délicatesse d’une poutre. Ils s’aiment. Ou plutôt, ils s’aimaient.

Enfin … SUCRESALE 15 ans qu’ils font le même spectacle de cirque ensemble, mais aujourd’hui, ils vont enfin présenter leur nouveau show. Alors ils ont décidé de laisser au vestiaire les vieilles querelles, rancœurs et jalousies, et de sortir le grand jeu. Ils ont mis leur plus belle tenue. Ils ont prévu les artifices. Ils se sont même entraînés … un peu !

Sucré Salé, c’est une plongée dans l’intimité d’un couple qui se connaît trop. Un spectacle de cirque mais pas que…. Une machine, des idées et surtout… du grand n’importe quoi !

Sucré Salé, comme peut l’être un spectacle savoureux, gourmand, parfois piquant mais toujours relevé et généreux !

– Comédie, humour.

– Gratuit

– A partir de 6 ans

– Durée : 60 min

– A 18h30 sur la place de l’église. Repli à la salle omnisport en cas de mauvais temps

– Spectacle offert par la ville de Plougasnou en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme.

dernière mise à jour : 2022-04-23 par