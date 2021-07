Place aux Mômes : Les Invendus « Accroche-toi si tu peux » Plougasnou, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Plougasnou.

Place aux Mômes : Les Invendus « Accroche-toi si tu peux » 2021-07-05 – 2021-07-05 Place du Général Leclerc Parvis de l’église

Plougasnou Finistère

Un spectacle de et par Nicolas Paumier et Guillaume Cachera. Ce duo intimiste évolue dans le mouvement jonglé, physiquement engagé.

Ce sont deux amis de longue date dont les habitudes s’entremêlent. Ils s’expriment dans un langage à quatre bras, quatre jambes, donnant naissance à un seul corps dans des situations de jeux consciemment exécutées. Ils sont 2+1=3, deux pour nous et un pour les deux et parfois un et deux.

Au travers de leurs jeux attendrissants, conflictuels, insensés, leur chorégraphie est un voyage de mouvements jonglés. Ces deux hommes passent de la solitude à l’être ensemble, de l’absurde à la méthode, du sol eu ciel, de la douceur au déchaînement.

Le contact physique provoque le jonglage et ce dernier incite au mouvement. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles temporisent ces deux êtres, les enveniment, les lient et occupent leur temps. Représentatives de leurs émotions et de leurs activités, elles sont rebelles, interpellent, provoquant des situations de magie, de complicité et d’humour.

Des instants d’improvisation laissent découvrir l’univers unique et poétique des ce deux partenaires. Entre partage et générosité, ce duo intimiste se donne de manière entière en invitant les publics à déguster le moment présent.

– Mouvements jonglés (chorégraphie et jonglage)

– Gratuit

– Tout public

– Durée : 45 min

– A 18h30 sur la place de l’église. Repli à la salle municipale en cas de mauvais temps

– Spectacle proposé par la ville de Plougasnou en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme.

plougasnou@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 67 35 46 http://www.sensation-bretagne.com/

