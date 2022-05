Place aux Mômes – Les balbuties – Les petits plats dans les grands, 21 juillet 2022, .

Place aux Mômes – Les balbuties – Les petits plats dans les grands

2022-07-21 – 2022-07-21

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire.

Accès libre et gratuit, ouvert à tous.

(Repli Salle du Guémadeuc en cas de mauvais temps)

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire.

Accès libre et gratuit, ouvert à tous.

(Repli Salle du Guémadeuc en cas de mauvais temps)

dernière mise à jour : 2022-04-06 par