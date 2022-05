Place aux Mômes : Les Balbuties Les petits plats dans les grands, 15 juillet 2022, .

Place aux Mômes : Les Balbuties Les petits plats dans les grands

2022-07-15 18:00:00 – 2022-07-15 19:00:00

3 comédiens jouent des scènes dont les ingrédients sont imposés par le public dans un joli décor de restaurant. Régis Langlais, musicien bruiteur également en impro live, accompagne le mouvement ! Les Petits Plats dans les Grands est un spectacle participatif de théâtre d’improvisation. Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire. nLe menu est vide : à vous de nous dire les ingrédients que vous voulez déguster, nos trois cuisiniers espiègles prennent toutes vos commandes pour réaliser un menu unique et étonnant, qui ne manquera pas de piment. Tout est possible ! Dinosaure, trompette, montagne, plombier, nuages, éclat de rire, grosse colère… On peut déguster de tout et mélanger les saveurs les plus improbables ! Et si on dégustait l’histoire d’une sorcière et d’un dentiste qui se passe à la montagne ? Et si on goûtait à l’aventure d’un serpent et d’un cosmonaute au temps de la préhistoire… – Improvisation et bruitage n- Gratuit n- A partir de 5 ans n- Durée : 50 mi – A 18h sur la place du port. Repli à la salle des sports en cas de mauvais temps n– Spectacle proposé par la ville de Locquirec en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’office de tourisme de Locquirec

